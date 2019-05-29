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Найкривавіший етап війни на Балканах: як українці врятували життя тисячам мусульман

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН. В історію блакитних шоломів унікальним подвигом увійшли й українські військові.

Наші бійці 240-го батальйону влітку 1995 року запобігли акту геноциду в Боснії, врятувавши там майже 10 тисяч цивільних мусульман. Про той подвиг мало хто знає, але всі живими повернулися на свою базу в Сараєво. То була перша перемога для сучасного українського війська, що отримало бойове хрещення, а досвід тих подій може бути корисним для вирішення ситуації на Донбасі.

Війна на Балканах стала наслідком розпаду соціалістичної Югославії на кілька нових країн. Найкривавіший її етап – намагання сербів зберегти контроль над Боснією та Герцеговиною, що проголосила свою незалежність в березні 1992. Та вже на початку квітня армія боснійських сербів під головуванням генерала Ратко Младича бере в облогу  столицю Сараєво, де базуються і миротворчий контингент.

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Серед блакитних шоломів і УКРБАТ. Та війна стала першою для армії незалежної України. Війна, в якій наші бійці зіграли одну з ключових ролей, та вийшли звідти з честю.

До слова, від збройних провокацій російсько-окупаційних військ продовжують потерпати мирні жителі прифронтових селищ.

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