Найкривавіший етап війни на Балканах: як українці врятували життя тисячам мусульман

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН. В історію блакитних шоломів унікальним подвигом увійшли й українські військові.

Наші бійці 240-го батальйону влітку 1995 року запобігли акту геноциду в Боснії, врятувавши там майже 10 тисяч цивільних мусульман. Про той подвиг мало хто знає, але всі живими повернулися на свою базу в Сараєво. То була перша перемога для сучасного українського війська, що отримало бойове хрещення, а досвід тих подій може бути корисним для вирішення ситуації на Донбасі.

Війна на Балканах стала наслідком розпаду соціалістичної Югославії на кілька нових країн. Найкривавіший її етап – намагання сербів зберегти контроль над Боснією та Герцеговиною, що проголосила свою незалежність в березні 1992. Та вже на початку квітня армія боснійських сербів під головуванням генерала Ратко Младича бере в облогу столицю Сараєво, де базуються і миротворчий контингент.

Дивіться: Річниця обстрілу автобуса під Волновахою: Волинь молиться за загиблих героїв

Серед блакитних шоломів і УКРБАТ. Та війна стала першою для армії незалежної України. Війна, в якій наші бійці зіграли одну з ключових ролей, та вийшли звідти з честю.

До слова, від збройних провокацій російсько-окупаційних військ продовжують потерпати мирні жителі прифронтових селищ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.