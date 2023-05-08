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Страшнее всего было, когда не слышала плача ребенка: киевлянка о первых минутах после попадания дрона

Жители квартир в Киеве показали последствия удара и рассказали об ужасной ночи на 8 мая, когда российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами украинской столицы.

Обломками дрона повредили многоэтажку.

Жительница поврежденной квартиры Наталья рассказала, что в момент попадания обломков она спала в постели, откуда ее выбросило взрывной волной.

— Самое страшное было, когда я бежала и не было слышно плача ребенка. Молчал под одеялом, — вспоминает она.

После этого женщина схватила детей, вывела на коридор и спустилась вместе с ними на подземный паркинг.

По ее словам, в квартире женщины уцелела кухня и одна из детских комнат.

Еще одного киевлянина, квартиру которого повредили, зовут Владимир. Он рассказал, что пока не отремонтируют беспорядок вызванный взрывом обломков, вероятно, придется снимать квартиру.

Во время осмотра квартиры мужчина показал выбитые окна и осколки стекла на полу. По его словам, что-то вроде обломков дрона находили, но сам он был в шоковом состоянии.

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Война в Украине, Військові злочини, Київ, Російська агресія
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