Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона

Мешканці квартир у Києві показали наслідки удару та розповіли про жахливу ніч проти 8 травня, коли російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами української столиці.

Уламками дрона пошкоджено багатоповерхівку.

Мешканка пошкодженої квартири Наталія розповіла, що в момент влучання уламків вона спала у ліжку, звідки її викинуло вибуховою хвилею.

– Найстрашніше було, коли я бігла і не було чути плачу дитини. Мовчала під ковдрою, – згадує вона.

Після цього жінка схопила дітей, вивела на коридор і спустилася разом із ними до підземного паркінгу.

З її слів, у квартирі жінки вціліла кухня та одна з дитячих кімнат.

Ще одного киянина, квартиру якого пошкодили, звати Володимир. Він розповів, що поки не відремонтують безлад спричинений вибухом уламків, ймовірно, доведеться винаймати квартиру.

Під час огляду квартири чоловік показав вибиті вікна й уламки скла на підлозі. За його словами, щось на кшталт уламків дрона знаходили, але сам він був у шоковому стані.

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