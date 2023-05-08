Цель — загнать украинцев в депрессию. Кличко о ночной атаке дронов на Киев

Во время ночной атаки дронов на столицу в Святошинском районе Киева пострадали пять человек, двое из них госпитализированы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что около 02:00 ночи оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. 36 из них направили на Киев, все вражеские беспилотники, атаковавшие столицу, были сбиты силами ПВО. Части БПЛА упали на жилые дома и повредили их.

– Слава Богу, никто не погиб, но пять человек получили ранения, двое из них на сегодня в больнице. Одного из них прооперировали, состояние стабильное, угрозы жизни — нет. Повреждения получили дома, газопроводы и школы, куда эти обломки дронов упали. Еще раз спасибо нашим ПВО, если бы не они, последствия были бы гораздо хуже, – сказал городской голова Киева.

Кличко отметил, что все вражеские дроны летели в направлении центра города с разных сторон. А также он пообещал, что владельцам поврежденных домов будет оказана помощь, чтобы как можно скорее они могли восстановить квартиры и вернуться к нормальной жизни.

Напомним, в ночь на 8 мая оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В одном из районов столицы, где упали обломки дрона, в земле образовалась воронка в 1,5 метра глубиной. Гражданские машины, стоявшие рядом, сильно повреждены. Одна машина загорелась и взорвалась.

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