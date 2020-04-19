Толпы людей у церквей: как проходили богослужения на Пасху

Величайший праздник для всех христиан — Воскресения Христова. И с надеждой на лучшее, украинцы вместе со всеми христианами восточного обряда, сегодня празднуют Пасху. Это великий день для всего человечества, когда каждый получил Божий дар — Иисус Христос Воскрес и открыл нам дорогу к вечной жизни, указал путь любви и добра.

Пасхальные поздравления сегодня звучали во всех христианских храмах Украины. Правда, в этом году, из-за эпидемии коронавируса, службы в церквях проходили без верующих и транслировались по телевидению и в интернете, такое происходит впервые. Сами настоятели церквей призвали людей праздновать дома, чтобы не подвергаться самим и не подвергать других вирусной опасности и соблюдать условия карантина.

В то же время, не все поддержали такие призывы. Владимир Михайлов всю ночь провел в храмах столицы и рассказал, как проходили праздничные службы.

Факты ICTV ранее писали о том, как встретить Пасху дома.

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