Пекут куличи и раскрашивают яйца. Как встретить Пасху дома

Сегодня (18 апреля) Пасхальная суббота, или как ее еще называют тихая. Потому что веселиться еще нельзя — пост, впрочем, самое время завершить последние приготовления к пасхальной литургии.

Традиционно хозяйки пекут куличи, дети раскрашивают яйца. Вместе семья составляет корзину. Туда еще кладут душистые домашние колбасы, молочные продукты, такие как сыр и масло, а еще хрен, символизирующий силу духа и соль.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в празднование Пасхи. Впервые сами священнослужители просят верующих остаться дома, посмотреть пасхальную литургию он-лайн.

Святить пасхальные корзины каждая семья тоже будет самостоятельно. Если сохранили святую воду из Иордана можно использовать ее, или купить уже освященный кулич в магазине. Отцы всю неделю дежурили на хлебозаводах для того, чтобы всем хватило освященной.

Важно помнить — соблюдение таких простых правил может уберечь жизни многих украинцев. Поэтому как в условиях карантина семьи готовятся отмечать Пасху.

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