Натовпи людей біля церков: як проходили богослужіння на Великдень

Найвеличніше свято для всіх християн – Воскресіння Господнього. І з надією на краще, українці разом з усіма християнами східного обряду, сьогодні святкують Великдень. Це великий день для усього людства, коли кожен отримав Божий дарунок – Ісус Христос Воскрес і відкрив нам дорогу до вічного життя, вказав шлях любові та добра.

Великодні привітання сьогодні лунали в усіх християнських храмах України. Щоправда, цьогоріч, через епідемію коронавірусу, служби в церквах відбувалися без вірян і транслювалися по телебаченню та в інтернеті, таке відбувається вперше. Самі настоятелі церков закликали людей святкувати вдома, щоб не наражатись самим та не наражати інших на вірусну небезпеку і дотримуватись умов карантину.

Водночас, не всі підтримали такі заклики. Володимир Михайлов усю ніч провів у храмах столиці і розказав, як проходили святкові служби.

Факти ICTV раніше писали про те, як зустріти Великдень вдома.

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