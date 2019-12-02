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Навчання у США: головна особливість університетів та як вчаться студенти

Максимум практики – це головна особливість навчання в американських вишах. Тут зроблять усе, щоб, отримавши диплом, ви були повністю готові до роботи. Тому в університетах  найкраще обладнання, фахівці-практики і співпраця із провідними компаніями. Ще одна особливість – студентів вчать не зазубрювати факти, а вміти ними користуватися.  Заняття  – серія запитань та відповідей.

Пояснити  особливості  американської освіти просимо Юлію Ільчук. Українка  викладає у Стенфорді, каже: почувається вільною. Немає Міносвіти чи методкабінетів у вишах. Сама формує курси, сама може їх змінювати. А ще може більше уваги приділяти кожному студенту, оскільки їх у неї 12, а не 100.

Не лише викладачі роблять зауваження студентам. Ті критикують одне одного,  та викладачів. Відкрито або під час анонімних опитувань, які в Америці дуже поширені. Це ще й інструмент боротьби з корупцією.

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Корупція в американських вишах трапляється.

Наприклад, на початку року розгорівся скандал: відомі люди, використовуючи зв’язки, намагалися прилаштувати дітей в університети.  Однак, з рук їм це не зійшло. Одного батька засудили на 5 місяців, ще одній матусі – зірці серіалу Відчайдушні домогосподарки – Фелісіті Гаффман дали чотирнадцять днів в’язниці, 250 годин виправних робіт та ще й оштрафували на 300 тис. доларів.  Хоча платити за знання у США не звикли.

Нині Юлія в Україні. Викладачі, які мають з університетом постійний  контракт, час від часу можуть перепочити від викладання. Але навіть на відстані викладачка спілкується зі своїми студентами.  Наприклад, пише їм рекомендації для працедавців. Адже від цього, як і від оцінок, залежить, чи знайдуть вони роботу.

Факти ICTV раніше писали про унікальну школу для дітей без слуху у Хмельницькому.

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