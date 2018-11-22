Перекашивается и проседает на глазах: Керченский мост не выдерживает нагрузок
Еще не успели окончательно достроить, а критические проблемы уже возникли. Незаконно возведенный Россией Керченский мост проседает и перекашивается.
Космическая съемка выявила в печально известной переправе сразу несколько критических участков. Специалисты уверены: это – прогнозируемый результат строительства на нестабильном участке морского дна. И дальше будет только хуже.
Читайте: Керченский мост смещается: опасные участки на снимках из космоса
В российских медиа заявление о смещении моста назвали мифом и высмеяли. Мол, что такое какие-то миллиметры. Даже пригласили украинских политиков проехаться не переправе и проверить.
Однако некоторые российские ученые солидарны с нашими специалистами. Заявляют: мост не выдержит нагрузок. Особенно, если по нему наконец пустят и грузовики, и поезда.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве возле метро Дарница провалился мост.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!