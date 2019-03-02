Навіть легковиками лячно їздити: аварійний міст на Миколаївщині

Більше 10 тис. жителів Миколаївщині щодня ризикують залишитись без зв’язку з цивілізацією. Адже єдиний навкруги міст, що веде до райцентру – аварійний.

Багатотонні вантажівки з зерном і щебнем поробили на бетонній основі столітнього мосту ями. Конструкція не витримує навантажень. Тим паче, що ремонтували переправу ще 60 років тому. Державна служба автодоріг планувала роботи ще чотири роки тому, але гроші не знайшли. Немає їх і в селі. В області виправдовуються – про аварійний міст не знали. Бо на їхній баланс місцеві шляхи передали тільки торік. Тепер обіцяють обстежити й відремонтувати переправу.

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Та на все бездоріжжя грошей не вистачать – Миколаївщина отримала від держави 370 млн. гривень субвенції. Їх вистачить лише, аби відновити три переправи та засипати ями на шляхах до опорних шкіл і амбулаторій.

Місцева пожежна охорона вже перекрила аварійну смугу і пускає тільки легкові машини. Водії вантажівок розуміють обмеження і прямують через річку прямо по воді. Але виїхати на крутий берег вдається не всім. Таких витягує пожежна машина.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Тернопільщині обвалився автомобільний міст.

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