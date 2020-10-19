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Даже не открывают двери: в Харькове больные Covid-19 не могут попасть в больницу

Харьков и область уже не первую неделю лидируют по количеству инфицированных. Ежедневно к официальной статистике добавляют по шестьсот — семьсот новых официальных случаев.

Там действуют карантинные ограничения красной зоны — в городе не работают школы, а вузы переведены на дистанционное обучение. В то же время ни транспорт, ни магазины, ни спортивные клубы не запрещены.

Медучреждения переполнены и в городе, и в области. В Купянской больнице больных кладут прямо в коридорах. А в Змиевской районной больнице, которую перепрофилировали под пациентов с коронавирусом, не приняли трех пациентов, которых привезла скорая.

В приемной сказали, что нет мест. По их словам, ситуация критическая — на 125 коек есть 145 больных Covid-19 и пациентов с подозрениями. В городском совете требуют от полиции жестко наказывать нарушителей.

Читайте: Красная зона карантина: список ограничений с 19 октября

На днях в Харькове состоялся студенческий бал-маскарад. Почти все — без масок, чиновники — не исключение.

В полиции открыли уголовное производство по статье — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

С сегодняшнего дня и на Волыни действует новое зонирование — в красную зону вошли 2 города и район. В Нововолынске в садах работают только дежурные группы. Работу кафе, ресторанов, торгово-развлекательных заведений не будут останавливать.

В Днепре, где также высокое количество инфицированных, госпитальные базы загружены более чем на 70%. Ситуация критическая — каждого 5-го пациента кладут сразу в реанимацию с тяжелыми формами пневмонии. В больнице имени Мечникова для лечения пациентов с коронавирусом развернули второе отделение.

С 19 октября в Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в красную зону занесли такие города как Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

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