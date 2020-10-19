Навіть не відчиняють двері: у Харкові хворі на Covid-19 не можуть потрапити у лікарню

Харків та область вже не перший тиждень лідирують за кількістю інфікованих. Щодня до офіційної статистики додають по шістсот – сімсот нових офіційних випадків.

Там діють карантинні обмеження червоної зони – в місті не працюють школи, а ВНЗ переведені на дистанційне навчання. Водночас ані транспорт, ані магазини, ані спортивні клуби не заборонені.

Медзаклади переповнені і в місті, і в області. У Куп’янській лікарні хворих кладуть просто у коридорах. А у Зміївській районній лікарні, яку перепрофілювали під пацієнтів з коронавірусом, не прийняли трьох пацієнтів, яких привезла швидка.

У приймальні сказали, що немає місць. За їхніми словами, ситуація критична – на 125 ліжок мають 145 хворих на Covid-19 та пацієнтів з підозрами. В міській раді вимагають від поліції жорстко карати порушників.

Читайте: Червона зона карантину: список обмежень з 19 жовтня

Днями у Харкові відбувся студентський бал-маскарад. Майже всі – без масок, чиновники – не виняток.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Відсьогодні і на Волині діє нове зонування – до червоної увійшли 2 міста і район. У Нововолинську в садочках працюють лише чергові групи. Роботу кафе, ресторанів, торгово-розважальних закладів не зупинятимуть.

У Дніпрі, де також висока кількість інфікованих, госпітальні бази завантажені на понад 70%. Ситуація критична – кожного 5-го пацієнта кладуть одразу до реанімації зі складними формами пневмонії. В лікарні імені Мечникова для лікування пацієнтів з коронавірусом розгорнули друге відділення.

З 19 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста: Івано-Франківськ, Полтаву, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.