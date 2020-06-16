Не добежала до финиша 7 км: подробности смерти участницы марафона в Одессе

По факту смерти спортсменки Екатерины Катющевой, которая участвовала в ультрамарафоне в Одессе и умерла в больнице от теплового удара и переохлаждения, открыли уголовное производство. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, здоровье многократной победительницы беговых соревнований стало улучшаться, впрочем ненадолго.

Для спортсменки Екатерины Катющевой Куяльник Ультра-Трейл был первым ультрамарафоном на дикой местности. Опытная бегунья была членом сборной Украины по суточному бегу, призером 100-километрового забега, победительницей соревнований Железный человек. Сложный маршрут Куяльницкого лимана она преодолевала одной из первых, и впоследствии просто исчезла.

32-летняя спортсменка не добежала до финиша всего 7 км. О ее исчезновении сразу сообщила другая бегунья, которая преодолевала маршрут сразу за Екатериной. На сложнейшей трассе и в безумную жару это обеспокоило спортсменку. Последний раз девушку видели на КПП на 60 километре, где она остановилась передохнуть и выпить воду.

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Спортсмены настаивали, чтобы полиция, пока не поздно, нашла Екатерину с помощью сигнала мобильного. В дождь в час ночи бегунью нашли, у нее был тепловой удар, а затем — переохлаждение. В больнице состояние участницы ультрамарафона стало улучшаться, она пришла в себя. Впрочем, через сутки — умерла.

Организаторы ультрамарафона, который проводится с 2016 года, уверяют: медицинский осмотр не предусмотрен регламентом, каждый участник забега соглашается сам отвечать за свое здоровье и жизнь. В полиции же открыли уголовное производство по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай. Причину смерти спортсменки установит судебно-медицинская экспертиза.

Информация об исчезновении девушки появилась 13 июня от участника марафона. Спортсменка отстала от других участников забега на два часа, после чего ее не видели.

Девушку нашли после восьми часов поисков с кинологами и собаками.

14 июня спортсменка Екатерина Катющева умерла.Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов. По его словам, девушка умерла от инсульта.

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