Не добігла до фінішу 7 км: подробиці смерті учасниці марафону в Одесі

За фактом смерті спортсменки Катерини Катющевої, яка брала участь в ультрамарафоні в Одесі й померла в лікарні від теплового удару й переохолодження, відкрили кримінальне провадження. Медики майже добу боролися за її життя, стан здоров’я багаторазової переможниці бігових змагань почав покращуватися, втім ненадовго.

Для спортсменки Катерини Катющевої Куяльник Ультра-Трейл був першим ультрамарафоном на дикій місцевості. Досвідчена бігунка була членом збірної України з добового бігу, призером 100-кілометрового забігу, переможницею змагань Залізна людина. Складний маршрут Куяльницького лиману вона долала однією з перших, та згодом просто щезла.

32-річна спортсменка не добігла до фінішу всього 7 км. Про її зникнення одразу повідомила інша бігунка, яка долала маршрут одразу за Катериною. На складній трасі і в шалену спеку це занепокоїло спортсменку. Востаннє дівчину бачили на КПП на 60 кілометрі, де вона зупинилася перепочити й випити воду.

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Спортсмени наполягали, аби поліція, поки не пізно, знайшла Катерину за допомогою сигналу мобільного. В дощ о першій ночі бігунку знайшли, в неї був тепловий удар, а потім – переохолодження. В лікарні стан учасниці ультрамарафону став покращуватися, вона прийшла до тями. Втім, через добу – померла.

Організатори ультрамарафону, який проводять з 2016 року, запевняють: медичний огляд не передбачено регламентом, кожен учасник забігу погоджується сам відповідати за своє здоров’я і життя. В поліції ж відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок. Причину смерті спортсменки встановить судово-медична експертиза.

Інформація про зникнення дівчини з’явилася 13 червня від учасника марафону. Спортсменка відстала від інших учасників забігу на другій годині, після чого її не бачили.

Дівчину знайшли після восьми годин пошуків з кінологами та собаками.

14 червня спортсменка Катерина Катющева померла. Про це повідомив прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. За його словами, дівчина померла від інсульту.

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