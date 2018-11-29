Не верьте информации в соцсетях. Как Кремль использует военное положение в Украине

Впервые Украина столкнулась с гибридными вызовами в начале 2014 года, когда на Востоке людей пугали кровожадными бандеровцами, которые убивают за украинский язык и едят людей.

Сейчас Украина снова переживает мощную информационно-психологическую операцию в связи с введением военного положения. Социальные сети заполнены фейки, провоцирующие эмоции, чтобы вызвать панику.

Специалисты призывают граждан сдерживать эмоции и мыслить рационально: ведь часто, если хорошо разобраться, обман становится очевидным. Так, например, в Facebook появилась информация, что во время военного положения будут забирать машины на еврономер, а также документы, подтверждающие выложили. Но вот только они без штрих-кода, который имеют настоящие официальные бумаги.

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Атака россиян на наших моряков в нейтральных водах – это начало очередной спецоперации Кремля, в том числе информационной, против Украины, утверждают эксперты. В интернет оккупанты выложили только видео тарана без боевой атаки. А сам эмоциональный комментарий командира записано с целью демонстрации силы и физического превосходства агрессора в акватории, вблизи оккупированного Крыма.

К слову, жители Путивльского района (Сумская область) получают фейковые СМС-сообщения от имени Министерства обороны Украины с призывом прибыть в ближайшие воинские части.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 22:16



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