Путин лжет. Три неопровержимых доказательства агрессии России в Керченском проливе

Россия врет и снова врет. Так президент Петр Порошенко прокомментировал обвинения главы Кремля о том, что Украина вроде бы сама спровоцировала события в Керченском проливе.

Кроме того, что мировое сообщество не признает аннексии Крыма и соответственно, российских территориальных вод, украинские корабли были заблокированы около берега Крыма, то есть, юридически, на украинской территории.

Согласно действующему договору между Россией и Украиной, отечественные корабли должны предупредить о переходе, а вот получать разрешение Москвы не требуется.

Путин настаивает – это вторжение на территорию России.

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Юристы объясняют, иностранные военные корабли в режиме транзита могут заходить в 12-мильную зону другого государства. Запрещено только принимать на борт самолеты, надолго останавливаться и разворачивать оружие на берегу. Ничего этого украинцы не делали – юристы утверждают – Россия нарушила морское право.

Россия также придумала еще одну причину – мол, непредсказуемо возникли проблемы с безопасностью, поэтому Керченский канал закрыт, но сделали это, когда украинские корабли были уже возле пролива. Однако морское право требует предупреждать о закрытии канала заранее.

Напомним, Владимир Путин заявил, что украинские моряки якобы спровоцировали российских военных открыть огонь по украинским кораблям.

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