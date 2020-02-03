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Не міг змиритись з війною. Про що писав свою останню пісню Кузьма Скрябін

Він цінував спілкування із найріднішими, не забував зробити короткий дзвінок своїм друзям, поки їхав дорогою на концерт та навідатись до мами із татом. У нього завжди було безліч ідей і мало часу. Так жив Кузьма Скрябін і ось уже 5 років, як його немає з нами. Поспішаючи, він писав тексти нових пісень просто за кермом. І хоч мав чимало водійського досвіду, саме у машині, яка стала чи не другим домом співака, його серце і зупинилось.

Величезна підтримка людей дала батькам Кузьми сил жити далі. Саме для шанувальників сина Ольга Михайлівна видала одразу три книги про Кузьму і гурт Скрябін. Разом із батьком вони організовують концерти, в яких лунають пісні їхнього Андрія. Хочуть започаткувати музичний фестиваль. Все це аби не мати часу впадати у відчай. Деталі у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про п’ять пісень Скрябіна, які звучать досі.

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