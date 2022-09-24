Не открывают двери и массово выезжают: как мелитопольцы спасаются от псевдореферендума

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как оккупанты пытаются провести псевдореферендум во временно захваченном городе и получить голоса от местных жителей.

Он подчеркнул, что пока им это не очень удается. Со вчерашнего дня российские захватчики пытались обходить некоторые дома. Но это нельзя назвать референдумом или волеизъявлением.

По словам Федорова, местные жители массово отказываются открывать двери оккупантам. Но россияне оставляют людям записки с угрозами, что они вернутся. В то же время тем, кто открыто говорит, что не поддерживает так называемое присоединение к РФ, угрожают депортацией.

— Сопротивление, которое сегодня оказывают жители временно оккупированных территорий, проявляется не только в виде отказа от голосования. Люди массово выезжают из города в села, к родственникам, чтобы спрятаться. Есть и забавные случаи сопротивления. Некоторые смазывают ручки на дверях солидолом, от которого трудно отмыть руки, — рассказал мэр Мелитополя ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Однако Иван Федоров добавил, что оккупанты не отступают от своих целей. Поэтому уже сейчас понятно, что они подготовили даже “результаты” псевдоголосования.

Но Федоров убеждает, что это точно не влияет на то, что действительно думают местные жители, которые отстаивают Украину и ждут освобождения из-под российской оккупации.

Напомним, 23 сентября на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали проведение псевдореферендумов, с помощью которых Российская Федерация хочет “официально признать” якобы своими захваченные регионы.

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