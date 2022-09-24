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Не відчиняють двері і масово виїжджають: як мелітопольці рятуються від псевдореферендуму

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти намагаються провести псевдореферендум у тимчасово захопленому місті й отримати голоси від місцевих жителів.

Він наголосив, що поки їм це не дуже вдається. Від учора російські загарбники намагалися обходити деякі будинки. Але це не можна назвати референдумом або волевиявленням.

За словами Федорова, місцеві жителі масово відмовляються відчиняти двері окупантам. Але росіяни залишають людям записки з погрозами, що вони повернуться. Водночас тим, хто відкрито говорить, що не підтримує так зване приєднання до РФ, погрожують депортацією.

– Супротив, який сьогодні чинять мешканці тимчасово окупованих територій, проявляється не лише у вигляді відмови від голосування. Люди масово виїжджають з міста у села, до родичів, щоб сховатися. Є і кумедні випадки спротиву. Дехто змащує ручки на дверях солідолом, від якого важко відмити руки, – розповів мер Мелітополя ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карпяку.

Однак Іван Федоров додав, що окупанти не відступають від своїх цілей. Тому вже зараз зрозуміло, що вони підготували навіть “результати” псевдоголосування.

Але Федоров переконує, що це точно не впливає на те, що насправді думають місцеві мешканці, які відстоюють Україну і чекають на звільнення з-під російської окупації.

Нагадаємо, 23 вересня на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розпочали проведення псевдореферендумів, за допомогою яких Російська Федерація хоче “офіційно визнати” начебто своїми захоплені регіони.

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