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Факты / Видео / Україна

Ни единого целого дома и ни души: в украинских селах Харьковщины и Донетчины сейчас пепелище домов

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

В некогда уютных украинских деревнях — теперь только скелеты домов, куда скорее всего никогда не вернутся люди. Земля усеяна снарядами и минами.

Село призрак – это Долина в Донецкой области. Оно граничит с Харьковской областью. Российская армия сюда не вошла. Ее на подходе остановили наши воины. До недавнего времени здесь проходила линия фронта. И об этом говорит буквально все. Вот так идешь по селу, смотришь вокруг, а нет ни одной целой хаты и ни души.

Руины здешней церкви как бы очередное свидетельство, чего стоят бравады кремлевской пропаганды об “исконном православии”.

Боец с позывным “Субота” с собратьями вскоре отправится на новую задачу. А на освободившихся территориях уже будут работать инженеры.

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