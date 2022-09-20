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Факти / Відео / Україна

Немає жодної цілої хати і ні душі: в українських селах Харківщини та Донеччини нині згарища будинків

Тетяна Наконечна Журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Відступаючи, ворог лишає по собі випалену землю. У колись чепурних українських селах – нині тільки скелети будинків, куди вже навряд чи повернуться люди. Земля всіяна снарядами і нерозірваними мінами.

Село привид – це Долина на Донеччині. Воно межує із Харківською областю. Російська армія сюди не зайшла. Її на підході зупинили наші воїни. Донедавна тут проходила лінія фронту. І про це тут говорить буквально все. Ось так ідеш селом, дивишся довкола, а немає жодної цілої хати і ні душі.

Руїни тутешньої церкви ніби чергове свідчення, чого варті бравади кремлівської пропаганди про “ісконноє православіє”.

Боєць із позивним “Субота” із побратимами невдовзі вирушить на нове завдання. А на визволених територіях вже працюватимуть інженери. Очищатимуть від ворожого сліду українську землю, нашпиговану мінами.

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