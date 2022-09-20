Видят поле боя с высоты птичьего полета: как работает украинская аэроразведка

Они видят поле боя с высоты птичьего полета – при этом стоя ногами на земле. Речь идет об аэроразведчиках. Современную войну уже невозможно представить без дронов и беспилотников. Ими пользуются как для разведки, так и для уничтожения врага, не рискуя жизнью пилота. На фронте потребность в дронах огромна. Преимущественно их закупают из-за границы.

Р18 – дрон полностью украинского производства. На фронте помогает уничтожать врагов еще с 2019 года. Продолжил свою охоту и после 24 февраля. Сейчас на передовой до двух десятков таких птиц. Но вот пилотов, говорят сами аэроразведчики – сейчас не хватает. Именно поэтому очень нужна государственная поддержка в подготовке новых кадров.

Чтобы дроны работали еще эффективнее – волонтеры из общественной организации Аеророзвідка разработали проект ситуационных центров. На их базе собираются разведданные из всех беспилотников на определенном участке фронта в единую систему. Таким образом, командование может быстро получать информацию о состоянии на местах.

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