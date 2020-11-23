Незаконная приватизация земель: что происходит в селах Киевской области

В одном из сел Киевской области фермер незаконно продал 24 га государственной земли. Он думал, что территория, которой он пользовался была его собственностью, хотя она принадлежит государству.

По словам прокурора Владимира Бущака, фермер не имел права продавать землю, он только пользовался землей, она передалась ему в аренду.

Прокуроры Кагарлицкого района проверили документы и выяснили, что акт на собственность подделали 3-4 года назад.

Читайте: Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю в пять раз раз

Сейчас суд выясняет ли виноват мэр и фермер в незаконной продаже государственной земли.

В общем путем различных схем из государственной собственности вывели 5 млн га земель, обнаружил аудит Держгеокадастру. По данному факту уже открыли несколько сотен уголовных производств.

Передача земли из государственной собственности в коммунальную

Кабинет министров Украины принял постановление о передаче сельскохозяйственных земель в собственность территориальных общин государства. Документ действует с 17 ноября. В правительстве утверждают, что это решение — следующий этап реализации процесса передачи земель.

Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.