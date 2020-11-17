Кабінет міністрів України ухвалив постанову про передачу сільськогосподарських земель у власність територіальних громад держави. Документ починає діяти з 17 листопада.

Про це зазначено у постанові № 1113 (Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин). В уряді стверджують, що це рішення – наступний етап реалізації процесу передачі земель.

– Це рішення — важливий крок у реалізації земельної реформи президента України Володимира Зеленського в частині земельної децентралізації та передачі понад 2 млн га сільськогосподарських земель органам місцевого самоврядування, — наголосив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Читайте: На Закарпатті чиновники незаконно передали у приватну власність майже 17 га землі

Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Відповідну постанову ще 15 жовтня підписав президент Володимир Зеленський. За словами Лещенка, протягом місяця уряд готував необхідні документи, аби передача земель ОТГ була оперативною.

Також Лещенко закликав новообраних голів ОТГ, аби ті розпочали роботу з процедурою передачі земель.

Згідно з даними земельного кадастру, в державній власності після передачі 2 млн га ОТГ лишається 750 тис. га землі сільськогосподарського призначення, ще понад 5 млн га землі перебувають в приватних руках.

Майже 2 млн га сільськогосподарських земель передадуть ОТГ

Ще у жовтні Роман Лещенко повідомляв про початок передачі сільськогосподарських земель у комунальну власність. ОТГ мають отримати майже 2 млн га землі.

Українською землею мають розпоряджатися на місцях — це один із пріоритетів земельної реформи, зазначив голова.

Джерело: Держгеокадастр