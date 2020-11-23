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Незаконна приватизація земель: що відбувається у селах на Київщині

У одному із сіл Київщини фермер незаконно продав 24 га державної землі. Він думав, що територія, якою він користувався була його власністю, хоча вона належить державі.

За словами прокурора Володимира Бущака, фермер не мав права продавати землю, бо він тільки користувався землею, вона передалася йому в оренду.

Прокурори Кагарлицького району перевірили документи та з’ясували, що акт на власність підробили 3-4 роки тому.

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Нині суд з’ясовує чи справді винен міський голова та фермер у незаконному продажі державної землі.

Загалом шляхом різних схем із державної власності вивели 5 млн га земель, виявив аудит Держгеокадастру. За цим фактом вже відкрили кілька сотень кримінальних проваджень.

Передача землі з державної власності в комунальну

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про передачу сільськогосподарських земель у власність територіальних громад держави. Документ діє з 17 листопада. В уряді стверджують, що це рішення – наступний етап реалізації процесу передачі земель.

Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

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