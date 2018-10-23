Незаконне збагачення і зв’язок з Росією: у чому винен контррозвідник Сергій Семочко

Елітні будинки вартістю 8 мільйонів доларів, розкішний джип зареєстрований на неіснуючу людина та найближчі родичі з російськими паспортами – такі факти виявили журналісти програми Наші гроші про одного із ключових контррозвідників України Сергія Семочка. На службі в СБУ він від початку її створення.

Тривалий час працював у Криму, а після анексії півострова впродовж двох років захищав економічну безпеку держави. Нині 45-річний генерал-майор – перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Увагу журналістів Семочко привернув рік тому, коли за його підписом фактично припинили купувати іноземні препарати для людей із нирковою недостатністю.

Сам Сергій Симочко в інтерв’ю телеканалу ЗІК пояснив – гроші родина мала, бо дружина займалася туристичним бізнесом у Криму, який згодом продала, а повнолітні діти, які регулярно відпочивають на анексованому півострові, живуть своїм життям.

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Російський слід наші колеги знайшли в родині Семочка. В інтернеті ще влітку з’явились копії паспортів РФ, які, нібито, належать його дружині, її дочці від першого шлюбу та зятю. Та найголовніше, що дані із цих документів є реальними та внесені до офіційного реєстру федеральної податкової служби Росії.

У Службі безпеки почали провадження щодо Семочка за статтею державна зрада. Можливе його незаконне збагачення наразі перевіряє НАБУ, та від посади він не відсторонений.

До слова, кібератака на Україну. СБУ отримала нові докази проти РФ.

Опубліковано Жовтень, 23 в 19:46



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