Ночные задания и препятствия. Как прошли военные учения на Днепропетровщине
Чтобы достойно давать отпор нашим врагам, воины должны постоянно совершенствоваться. На Днепропетровщине прошли учения артиллеристов. Маневры были в условиях максимально приближенным к боевым, ведь военные вскоре отправятся на передовую.
На огневые позиции заезжают 6 боевых машин. Техника занимает свои места, а экипаж ее маскирует. В отдельном пункте — машина корректировки — корректируют направления стрельбы.
Считанные минуты и боевые машины готовы открыть огонь. Это первая часть артиллерийских учений холоднояровцев.
На соседней позиции, в нескольких километрах выстроены гаубичные системы самоходной артиллерии. В полную боевую готовность 27-тонные САУ военные привели за 3 минуты.
Обучение непростые не только потому, что проходят ночью — добавили еще и технических сложностей — подразделения радиоэлектронной борьбы, комплексы Буковель и Каштан, создавали дополнительные препятствия.
Наступление с переходом к обороне и выполнения огневых задач днем - следующий этап учений. Здесь главное проверить слаженность планирования штабов и выполнения команд военными.