Ночные задания и препятствия. Как прошли военные учения на Днепропетровщине

Чтобы достойно давать отпор нашим врагам, воины должны постоянно совершенствоваться. На Днепропетровщине прошли учения артиллеристов. Маневры были в условиях максимально приближенным к боевым, ведь военные вскоре отправятся на передовую.

На огневые позиции заезжают 6 боевых машин. Техника занимает свои места, а экипаж ее маскирует. В отдельном пункте — машина корректировки — корректируют направления стрельбы.

Считанные минуты и боевые машины готовы открыть огонь. Это первая часть артиллерийских учений холоднояровцев.

На соседней позиции, в нескольких километрах выстроены гаубичные системы самоходной артиллерии. В полную боевую готовность 27-тонные САУ военные привели за 3 минуты.

Обучение непростые не только потому, что проходят ночью — добавили еще и технических сложностей — подразделения радиоэлектронной борьбы, комплексы Буковель и Каштан, создавали дополнительные препятствия.

Наступление с переходом к обороне и выполнения огневых задач днем ​​- следующий этап учений. Здесь главное проверить слаженность планирования штабов и выполнения команд военными.

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