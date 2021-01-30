Нічні завдання та перешкоди. Як пройшли військові навчання на Дніпропетровщині

Аби гідно давати відсіч нашим ворогам, воїни повинні постійно вдосконалюватися. На Дніпропетровщині відбулися навчання артилеристів. Маневри тривали в умовах максимально наближених до бойових, адже військові невдовзі вирушать на передову.

На вогневі позиції заїжджають 6 бойових машин. Техніка займає свої місця, а екіпаж її маскує . В окремому пункті – машина коректування – корегують напрямки стрільби.

Лічені хвилини і бойові машини готові відкрити вогонь. Це перша частина артилерійських навчань холодноярівців.

На сусідній позиції, в кількох кілометрах вишикувані гаубичні системи самохідної артилерії. В повну бойову готовність 27-тонні САУ військові привели за 3 хвилини.

Навчання непрості не лише тому, що проходять вночі – додали ще й технічних складностей – підрозділи радіоелектронної боротьби, комплекси Буковель та Каштан,створювали додаткові перешкоди.

Наступ з переходом до оборони та виконання вогневих завдань вдень – наступний етап навчань. Тут головне перевірити злагодженість планування штабів і виконання команд військовими.

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