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Нидерланды выделят €30 млн на нужды украинской армии – Рюгге

Юля Захарченко редактор ленты

Правительство Нидерландов намерено выделить на нужды украинской армии около €30 млн в рамках Европейского фонда мира. Амстердам готов к более тесному сотрудничеству с официальным Киевом.

Кроме того, Нидерланды намерены активно инвестировать в украинскую инфраструктуру. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, находящийся в Киеве с официальным визитом.

Фото: Офис президента

Его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась на Банковой. Кроме экономических вопросов, стороны рассказали об обсуждении компонента безопасности.

Дополнительно они договорились о скоординированности действий двух стран, касающихся вопросов, связанных с гибелью пассажиров авиарейса MH17 возле Донецка.

Кроме того, Украина и Нидерланды заявили о совместном строительстве 48 современных больниц и реабилитационных центров для военных и ветеранов.

Президент Зеленский считает, что сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения является положительным. Они намерены отдельно развивать это направление, для которого разработали собственную программу.

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