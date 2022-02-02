Нідерланди виділять €30 млн на потреби української армії – Рюгге

Уряд Нідерландів має намір виділити на потреби української армії близько €30 млн у межах Європейського фонду миру. Амстердам готовий до більш тісної співпраці з офіційним Києвом.

Нідерланди планують активно інвестувати і в українську інфраструктуру. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який наразі перебуває у Києві з офіційним візитом.

Його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася на Банковій. Окрім економічних питань, сторони обговорювали безпековий компонент.

Додатково вони домовилися про координацію дій двох країн, які стосуються питань, пов’язаних із загибеллю пасажирів авіарейсу MH17 біля Донецька.

До того ж Україна та Нідерланди заявили про спільне будівництво 48 сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для військових і ветеранів.

Президент Зеленський вважає, що співпраця двох країн у сфері охорони здоров’я є позитивною. Вони мають намір окремо розвивати цей напрям, для якого розробили власну програму.

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