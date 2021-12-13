Никогда не забуду крик ребенка: появились новые подробности ДТП в Луцке

16-летний водитель автомобиля Renault Megane, который скрываясь от правоохранителей протаранил толпу людей, даже не пытался затормозить перед пешеходным переходом.

Злоумышленнику, который нанес повреждения шестерым людям, двое из которых находятся в реанимации, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Подробнее о скандальном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Луцке, читайте в материале Фактов ICTV.

Что произошло

В воскресенье, 12 декабря, 16-летний подросток взял автомобиль своего отчима и вместе с двумя друзьями поехал кататься по городу.

Парень систематически нарушал правила дорожного движения, а его друзья все это фиксировали на видео и публиковали в социальной сети Instagram.

После того, как полицейские заметили, что автомобиль пересек двойную сплошную линию, они попытались остановить нарушителя, однако водитель проигнорировал их законные требования и попытался скрыться от патрульных. Те, в свою очередь начали преследование.

На одном из оживленных перекрестков Луцка парень не остановился на красный свет светофора, а поехал прямо сквозь толпу пешеходов, которые в тот момент переходили через проезжую часть.

В результате шестеро человек получили травмы различной степени тяжести – четверых из них медики отпустили после оказания помощи, а еще двое – 39-летняя женщина и ее пятилетний сын – попали в реанимацию. У ребенка диагностированы травмы головы, а его мать с диагнозом политравма до сих пор не пришла в сознание.

Момент ДТП зафиксировали и камеры видеонаблюдения – видно, как от удара человека подбрасывает, он падает и не двигается. Очевидцы оказывают помощь.

Реакция пострадавших

Как рассказала одна из пострадавших в аварии Виктория Анищенко – у нее на глазах мать ребенка подбросило в воздух, а после этого она мало что помнит, поскольку машина врезалась и в нее.

— Крик ребенка, наверно, уже никто не заберет из моей головы, — сказала одна из пострадавших.

Реакция полиции

По словам патрульного Владимира Фарамеца, водитель не справился с управлением. Когда произошло столкновение, несовершеннолетний и еще два пассажира выбежали из автомобиля и сразу же были задержаны. Мама водителя даже не знала, что сын взяли ключи от машины отчима.

Как отметила спикер полиции Ольга Бузулук, при задержании подросток говорил правоохранителям, что у него отказали тормоза. Однако он начал сбиваться и придумывать новые причины.

Теперь парень находится под стражей в изоляторе временного содержания. Ему объявили о подозрении. Пострадавшие потребовали справедливого наказания для виновника ДТП.

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