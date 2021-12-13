Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении

Полиция объявили о подозрении несовершеннолетнему водителю, который стал виновником резонансного ДТП в Луцке.

Об этом сообщает управление Национальной полиции в Волынской области.

— Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть или причинение тяжкого телесного повреждения) УК Украины, – сообщает полиция.

Виновнику аварии грозит наказание в виде содержания под стражей сроком от трех до восьми лет.

По словам правоохранителей, 16-летнего водителя поместили в изолятор временного содержания. Ожидается, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Напомним, 12 декабря машина Renault Megane пересекла двойную сплошную линию. Когда правоохранители потребовали от водителя остановиться, он попытался скрыться с места происшествия.

В итоге машина въехала в толпу людей, которая переходила пешеходный переход, после чего влетела в дерево. В результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых оказался пятилетний ребенок. Одна из пострадавших женщин находится в реанимации.

Водителем оказался несовершеннолетний лучанин. По данным полиции, виновник ДТП и пассажиры, которые находились в тот момент в автомобиле, являются студентами первого курса Луцкого высшего профессионального училища.