Ніколи не забуду крику дитини: з’явилися нові подробиці ДТП у Луцьку

16-річний водій автомобіля Renault Megane, який, ховаючись від правоохоронців, протаранив натовп людей, навіть не намагався загальмувати перед пішохідним переходом.

Зловмиснику, який завдав пошкодження шістьом особам, двоє з яких перебувають у реанімації, загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років. Він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Детальніше про скандальну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Луцьку, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що сталося

У неділю, 12 грудня, 16-річний підліток взяв автомобіль свого вітчима та разом із двома друзями поїхав кататися містом.

Хлопець систематично порушував правила дорожнього руху, а його друзі все це фіксували на відео та публікували у соціальній мережі Instagram.

Після того, як поліцейські помітили, що автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, вони спробували зупинити порушника, проте водій проігнорував їхні законні вимоги та спробував втекти від патрульних. Ті, у свою чергу, почали переслідування.

На одному із жвавих перехресть Луцька хлопець не зупинився на червоне світло світлофора, а поїхав прямо крізь натовп пішоходів, які на той момент переходили через проїзну частину.

Внаслідок цього шестеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості – чотирьох з них медики відпустили після надання допомоги, а ще двоє – 39-річна жінка та її п’ятирічний син – потрапили до реанімації. У дитини діагностовано травми голови, а її мати з діагнозом політравми досі не прийшла до тями.

Момент ДТП зафіксували й камери відеоспостереження – видно, як від удару людину підкидає, вона падає та не рухається. Очевидці надають допомогу.

Реакція постраждалих

Як розповіла одна із постраждалих в аварії Вікторія Аніщенко – у неї на очах мати дитини підкинуло у повітря, а після цього вона мало що пам’ятає, оскільки машина врізалася й в неї.

– Крик дитини, мабуть, уже ніхто не забере з моєї голови, – сказала одна із постраждалих.

Реакція поліції

За словами патрульного Володимира Фарамеца, водій не впорався з керуванням. Коли сталося зіткнення, неповнолітній та ще двох пасажирів вибігли з автомобіля та одразу ж були затримані. Мама водія навіть не знала, що син узяли ключі від машини вітчима.

Як зазначила речник поліції Ольга Бузулук, під час затримання підліток казав правоохоронцям, що у нього відмовили гальма. Проте він почав збиватися та вигадувати нові причини.

Наразі хлопець перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру. Потерпілі вимагають справедливого покарання для винуватця ДТП.

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