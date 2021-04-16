Новые санкции США против РФ должны нанести реальный удар — Washington Post

Новые санкции США против РФ, объявленные накануне, являются слишком мягкими и не сдержат Россию сейчас, когда она ведет себя воинственно.

Белый дом объявил, что высылает 10 российских дипломатов и вводит санкции против ряда компаний и граждан России, но все это не наносит удар по основе власти Владимира Путина, считают американские журналисты.

— Возможно Путин отреагирует на относительную сдержанность Байдена той же монетой. Если он отведет войска от Украины и отпустит Навального, то инициативу администрации можно будет считать успехом. Если же российский лидер России отмахнется и продолжит подрывать экономику США и их политическую систему, администрации Байдена придется ввести новые санкции. И на этот раз они должны нанести реальный удар, — пишет Washington Post.

Новые санкции стали ответом на вмешательство в американские выборы, хакерские атаки и захват Крыма. Президент США Джо Байден пояснил, что Америка хочет диалога с Россией, но не будет закрывать глаза на ее злонамеренные действия и ответит пропорционально.

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Байден также выразил свою обеспокоенность относительно стягивания российских войск к украинской границе и в оккупированный Крым и отметил, что настало время деэскалации напряжения путем дипломатии.

— Я выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск у границы Украины и в оккупированном Крыму. Также подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. И решительно призвал воздерживаться от любых военных действий. Сейчас настало время деэскалации. Пора двигаться вперед по пути вдумчивого диалога и дипломатии, — сказал Байден.

Россия реагирует традиционно — ничего не признает и в ответ на санкции угрожает контрсанкциями, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Внимание международного сообщества сейчас больше приковано к накоплению Россией войск у украинской границы и в Крыму.

Это стало одной из главных тем разговора, который провели накануне канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Оба лидера выразили обеспокоенность ситуацией и подтвердили поддержку суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

Между тем Россия продолжает перебрасывать войска, в оккупированный Крым передислоцировали подразделения 58-й армии Южного военного округа, военные из которых в 2014 году воевали на стороне боевиков на Донбассе.

На стягивание российских войск отреагировала и Великобритания. Министерство иностранных дел страны вызвало российского посла Андрея Келина из-за наращивания войск РФ у украинских границ.

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