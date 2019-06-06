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Новые знания и стандарты для неврологов – медконференция 2019 в Киеве

Неврологи и семейные врачи со всей Украины съехались в столицу на специальную конференцию по неврологическим нарушениям, чтобы получить новые знания, поделиться опытом и облегчить жизнь своих пациентов.

Каждый второй человек страдает от головной боли, а каждый четвертый от мигрени. Такая статистика – тревожна, ведь головная боль часто сигнал к сложным болезням. В мировых кругах она равна инсульту.

Иногда диагностика неврологических болезней может занять несколько минут, а иногда может длиться годами.

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В этом году конференция собрала около полутысячи врачей. Все они приехали за новыми знаниями и новыми стандартами, которые должны помочь преодолеть головную боль.

К слову, доктор Комаровский и известный пластический хирург Каминский собрались на медицинский фестиваль, чтобы научить молодежь, как себя продвигать и искать контакт с пациентами.

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