Нові знання і стандарти для неврологів – медконференція 2019 у Києві

Неврологи та сімейні лікарі з усієї України з’їхалися до столиці на спеціальну конференцію з неврологічних порушень, аби отримати нові знання, поділитися досвідом та полегшити життя своїх пацієнтів.

Кожна друга людина страждає від головного болю, а кожна четверта від мігрені. Така статистика – тривожна, адже біль у голові часто сигнал про складні хвороби. У світових колах він дорівнює інсульту.

Іноді діагностика неврологічних хвороб може зайняти кілька хвилин, а іноді може тривати роками.

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Цього року конференція зібрала до півтисячі лікарів. Усі вони приїхали за новими знаннями і новими стандартами, які мають допомогти подолати головний біль.

До слова, лікар Комаровський та відомий пластичний хірург Камінський зібрались на медичний фестиваль, аби навчити молодь, як себе просувати і шукати контакт з пацієнтами.

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