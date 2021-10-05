Новейшие технологии и инвестиции: как в Украине на переработке фруктов получают прибыль

Переработка овощей, фруктов и ягод является наиболее перспективной нишей отечественного агросектора.

Производство дает работникам гарантированную работу и зарплату. Эта сфера выгодна как предпринимателям, так и потребителям.

Несмотря на то, что консервные заводы в Украине закрыты, эта ниша все еще остается перспективной. Прибыльной эту сферу помогают делать новые технологии.

Например, в Тернопольской области на одном из крупнейших заводов используют машины, которые по фотографиям определяют размер и окрас яблок. Фрукты отбираются по сортам, после чего их отправляют в Кению, Сомали и еще 21 страну. Также по месту делают детское питание из экологически чистого продукта.

Пятая часть урожая идет на переработку, что дает свои преимущества. К примеру, в прошлом году производство соков, варенья, пюре и джемов выросло на 300%, а также были добавлены такие новинки, как чипсы и снеки. И в ход идут не только яблоки, но и другие фрукты, овощи и ягоды.

— Джемы, соки и варенья – эта группа является достаточно перспективной с точки зрения экспорта. Кроме того, мы должны понимать, что для организации мощностей перерабатывающих предприятий должны быть привлечены очень серьезные инвестиции, – пояснила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

За последние годы аграрии и сфера переработки получили дополнительную финансовую поддержку. Более того, с 2021 года, если заводы проходят модернизацию, они получат от государства до 50 процентов компенсации стоимости расходов.

Теперь Минагрополитики рассчитывает восстановить утраченные позиции в этой сфере и развить ее в ближайшие пять лет.

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