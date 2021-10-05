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Дмитро Кудрявцев |

Новітні технології та інвестиції: як в Україні на переробці фруктів отримують прибуток

Переробка овочів, фруктів та ягід є найперспективнішою нішею вітчизняного агросектору.

Виробництво дає працівникам гарантовану роботу та зарплатню. Ця сфера вигідна як підприємцям, так та споживачам.

Незважаючи на те, що консервні заводи в Україні закрито, ця ніша все ще залишається перспективною. Прибутковою цю сферу допомагають робити нові технології.

Наприклад, в Тернопільській області на одному з найбільших заводів використовують машини, які по фотографіях визначають розмір та забарвлення яблук. Фрукти відбираються за сортами, після чого їх відправляють до Кенії, Сомалі та ще 21 країни. Також роблять дитяче харчування з екологічно чистого продукту.

П’ята частина врожаю йде на переробку, що дає свої переваги. Наприклад, минулого року виробництво соків, варення, пюре та джемів зросла на 300%, а також було додано такі новинки, як чіпси та снеки. І в хід йдуть не тільки яблука, але й інші фрукти, овочі та ягоди.

– Джеми, соки і варення – ця група є досить перспективною з точки зору експорту. Крім того, ми повинні розуміти, що для організації потужностей переробних підприємств мають бути дуже серйозні інвестиції, – пояснила в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

За останні роки аграрії та сфера переробки отримали додаткову фінансову підтримку. Більш того, з 2021 року, якщо заводи проходять модернізацію, вони отримають від держави до 50 відсотків компенсації вартості витрат.

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Тепер Мінагрополітики розраховує відновити втрачені позиції у цій сфері та розвинути її в найближчі п’ять років.

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