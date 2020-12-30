Новогодний стол с доставкой: цены на меню в ресторанах Киева

В Киеве доставка новогоднего меню из ресторана стоит от 1 тыс. грн. Это на компанию из четырех-шести человек.

Запеченная утка с апельсинами, килограмм оливье, печеночный торт и два вида пирогов (сладкий и соленый) — всего 6 кг еды.

Киевские рестораторы признаются, что заказов очень много — едва успевают.

Кейтеринг — тоже идеальный вариант сэкономить свое время и получить желаемые блюда на праздничный стол. В этой сети уже несколько недель принимают заказы.

Традиционно люди берут два-три мясных блюда, новогодние шубу и оливье.

Для крупных компаний заказ делают за сутки-двое, а для семейного круга можно забронировать даже в канун Нового года.

В то же время, если самому готовить, то в целом стоимость бюджетного новогоднего стола обойдется в 1 706 грн, а с деликатесами — 2 176 грн.

По данным Института аграрной экономики, оливье выросло в цене на 13,8%. Самым дорогим ингредиентом блюда стала колбаса.

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