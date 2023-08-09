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Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (09.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские СМИ сообщают о хлопке на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.
– Местные жители временно оккупированного Крыма сообщают, что сегодня было громко в Джанкойском районе.
— В Купянске в результате российских обстрелов тяжело ранен 14-летний юноша.
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