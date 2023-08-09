Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські ЗМІ повідомляють про бавовну на оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді.

– Місцеві жителі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що сьогодні було гучно в Джанкойському районі.

– У Куп’янську внаслідок російського обстрілу важко поранений 14-річний юнак.

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