Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (09.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські ЗМІ повідомляють про бавовну на оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді.
– Місцеві жителі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що сьогодні було гучно в Джанкойському районі.
– У Куп’янську внаслідок російського обстрілу важко поранений 14-річний юнак.
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