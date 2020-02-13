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Факты / Видео / Украина / Общество

Няня за 1500 грн в день или отпуск: с кем оставить ребенка во время карантина

Большинство школ во всех областях Украины ушли на карантин из-за увеличения случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Дети на вынужденных каникулах, а у родителей вопрос: с кем оставить малыша?

Идеальный вариант – оставить дедушкам и бабушкам. Среди других – взять отпуск или нанять няню.

Подробнее обо всех вариантах – с кем оставить ребенка – смотрите в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ в 2020 карантин в школах ввели во многих городах Украины.

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