Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Няня за 1500 грн за день чи відпустка: з ким залишити дитину під час карантину

Більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Діти на вимушених канікулах, а у батьків питання: з ким лишити малечу?

Ідеальний варіант – залишити дідусям і бабусям. Серед інших – взяти відпустку або найняти няню.

Докладніше про усі варіанти – з ким залишити дитину – дивіться у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через спалах захворювань на грип та ГРВІ в 2020 карантин у школах ввели в багатьох містах України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Кабмін розширив список дітей-пільговиків для безкоштовного оздоровлення
На карантин закривають усі школи Дніпра та Вінниччини
Карантин у школах 2020: навчання призупинять у Чернівцях
В Одесі за катування дітей судитимуть охоронця
У Хмельницькому усі школи закривають на карантин
Школи Кривого Рогу закривають на двотижневий карантин

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка