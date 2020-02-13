Няня за 1500 грн за день чи відпустка: з ким залишити дитину під час карантину

Більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Діти на вимушених канікулах, а у батьків питання: з ким лишити малечу?

Ідеальний варіант – залишити дідусям і бабусям. Серед інших – взяти відпустку або найняти няню.

Докладніше про усі варіанти – з ким залишити дитину – дивіться у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через спалах захворювань на грип та ГРВІ в 2020 карантин у школах ввели в багатьох містах України.

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