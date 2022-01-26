Оборот пакетов снизился лишь на 5%: готовы ли украинцы отказаться от полиэтилена.

В Украине уже месяц действует запрет на бесплатное распространение полиэтиленовых пакетов в магазинах. Однако цена в несколько копеек не останавливает украинцев и дальше ими пользоваться. Поэтому оборот пакетиков снизился всего на 5%.

Готовы ли украинцы отказаться от полиэтилена, смотрите в сюжете Фактов ICTV.

На практике в украинских супермаркетах пакеты продают максимум по 12 копеек. А в одной сети вообще за копейку.

В декабре в Минэкологии объясняли, чтобы был больший эффект от запрета, и предприниматели не манипулировали, Кабинет Министров должен утвердить минимальную цену на полиэтиленовые пакеты. Ее приняли, но на большие пакеты, которые украинцы и так давно покупают в кассе.

На практике выходит, что предприниматели продают “маечки” как вздумается — так, чтобы не отпугнуть клиентов.

Полностью отказались от полиэтилена украинцам тяжело. В одной украинской сети в декабре полностью перешли на платные крахмальные пакеты по 1,50 грн. Но из-за жалоб покупателей пришлось вернуть полиэтилен.

В другом супермаркете рядом с платными “маечками” по 6 копеек предлагают бесплатные бумажные пакеты. Однако люди все равно берут полиэтилен.

В торговых сетях считают, что должно пройти время, чтобы люди привыкли.

В Минэкологии напоминают, что в марте в Украине стартует уже полный запрет на распространение тоненьких пакетов, поэтому устанавливать минимальную цену на них уже не видят смысла.

Елена Колтик, директор департамента по обращению с отходами Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, отмечает, что бесплатные пакеты – это только миф.

Сейчас тонкие полиэтиленовые пакеты, которые не перерабатываются, либо платные, либо запрещены почти во всех европейских странах.

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С марта такие пакеты будут полностью запрещены в отделах с овощами, фруктами и конфетами, останутся только в отделах с мясом, рыбой и молочными продуктами.

В 2023 году Украина должна отказаться от полиэтилена вообще.

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