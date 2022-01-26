Обіг пакетів зменшився лише на 5%: чи готові українці відмовитися від поліетилену

В Україні вже місяць діє заборона на безкоштовне розповсюдження поліетиленових пакетів в українських магазинах. Проте ціна в кілька копійок не зупиняє українців і надалі ними користуватися. Тому обіг пакетиків зменшився всього на 5%.

Чи готові українці відмовитися від поліетилену, дивіться у сюжеті Фактів ICTV.

На практиці в українських супермаркетах пакети продають максимум по 12 копійок. А в одній мережі взагалі за копійку.

У грудні в Мінекології пояснювали, щоб був більший ефект від заборони і підприємці не маніпулювали, Кабінет Міністрів повинен ухвалити мінімальну ціну на поліетиленові пакети. Її ухвалили, але на великі пакети, які українці і так давно купують на касі.

На практиці виходить, що підприємці продають “маєчки” як заманеться – так, щоб не відлякати клієнтів.

Повністю відмовилися від поліетилену українцям важко. В одній українській мережі у грудні повністю перейшли на платні крохмальні пакети по 1,50 грн. Але через скарги покупців довелося повернути поліетиленові.

В іншому супермаркеті поруч із платними “маєчками” по 6 копійок пропонують безкоштовні паперові пакети. Однак люди все одно беруть поліетилені.

У торговельних мережах вважають, що має пройти певний час, щоб люди звикли.

У Мінекології нагадують, що у березні в Україні стартує вже повна заборона розповсюдження тоненьких пакетів, тож встановлювати мінімальну ціну на них вже не бачать сенсу.

Олена Колтик, директорка департаменту з поводження з відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, зазначає, що безплатні пакети – це лише міф.

Наразі тонкі поліетиленові пакети, які не переробляються, або платні, або заборонені майже у всіх європейських країнах.

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З березня такі пакети будуть повністю заборонені у відділах з овочами, фруктами та цукерками, залишаться лише у відділах з м’ясом, рибою та молочними продуктами.

У 2023 році Україна має відмовитися від поліетилену взагалі.

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