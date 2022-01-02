В 2022 году в Украине продолжат ограничивать использование пластиковых пакетов. Ограничения вводятся постепенно, и следующий этап запланирован на начало марта.

Это предусмотрено законом Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, который был принят в Верховной Раде 1 июня 2021 года.

Этот документ вводит запрет на обращение пластиковых пакетов в Украине в три этапа.

Первый этап

С 10 декабря 2021 года начал действовать первый этап ограничений: в супермаркетах, магазинах, аптеках, в сфере предоставления услуг и заведениях питания исчезли бесплатные пластиковые пакеты. Теперь за них придется платить.

Ограничения первого этапа не распространяются на:

• биоразлагаемые пакеты;

• сверхтонкие пакеты, используемые в качестве первичной упаковки для сыпучих продуктов, льда, мяса, свежей рыбы, а также продуктов из них.

Второй этап

Второй этап ограничений начнет действовать с 10 марта 2022 года. С этой даты будет запрещено распространять в магазинах, заведениях общественного питания, предоставления услуг трех видов пластиковых пакетов (за которые с декабря 2021 года приходится платить):

• сверхтонких, толщина стенок которых менее 15 микрометров;

• тонких со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

• оксоразлагаемых пакетов.

То есть с 10 марта 2022 года эти три вида пакетов полностью запретят распространять в магазинах, заведениях питания и т.д. (даже за отдельную плату).

На втором этапе запрет не будет распространяться на:

• биоразлагаемые пластиковые пакеты, которые могут разлагаться на элементы природного происхождения с участием микроорганизмов (их утилизируют с помощью компостирования или биоразложения);

• сверхтонкие пластиковые пакеты, используемые в магазинах для упаковки и транспортировки сыпучих продуктов, свежей рыбы, мяса, льда (как первичная упаковка); речь идет о пакетах, ширина которых составляет до 225 миллиметров (без боковых складок), глубина – до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), а длина – до 450 миллиметров (с учетом ручек).

После 10 марта 2022 года будут доступны также более плотные пластиковые пакеты (со стенками толщиной более 50 микрометров). Речь идет о пакетах, используемых для упаковки и транспортировки продуктов и товаров (в магазинах и супермаркетах они обычно продаются на кассе).

Для этого вида пакетов Кабинет министров недавно установил минимальные розничные цены, которые начнут действовать с 1 февраля 2022 года:

• за пакеты без ручек и боковых складок – 2,00 грн;

• за пакеты без ручек, но со складками по бокам (или с ручками без боковых складок) – 2,50 грн;

• за пакеты с ручками и боковыми складками – 3,00 грн.

То есть с 1 февраля нельзя будет продавать указанные три вида пакетов дешевле установленных правительством цен.

Третий этап

С 1 января 2023 года будет введен запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются как первичная упаковка для льда, сыпучих продуктов, мяса, свежей рыбы, а также продуктов из них.

К указанной дате торговые сети и производители должны ввести альтернативу.

То есть с 1 января 2023 года в Украине будут разрешены только биоразлагаемые пакеты. Все остальные виды пластиковых пакетов, толщина которых менее 50 микрометров, запретят.

Пакеты толщиной более 50 микрометров будет разрешено продавать по ценам, определенным Кабмином.

Штрафы за нарушение требований закона

С 10 декабря 2021 года уже начали действовать штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах и т.п. – в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

За повторное нарушение в течение трех лет после первого – размер штрафа составит от 3,4 до 8,5 тыс. грн.

В то же время, с 10 марта 2022 года, когда начнет действовать второй этап ограничений на тонкие пластиковые пакеты, возрастут и штрафы.

Так, за распространение тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пакетов придется заплатить штраф в размере от 8,5 до 17 тыс. грн. А за повторное нарушение в течение трех лет – от 17 до 34 тыс. грн.