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Обошли 20 стран! Чем украинцы поразили на конкурсе инноваций в Сингапуре

Украинцы победили в конкурсе инноваций в Сингапуре. Наша команда обошла 20 стран и привезла четыре золота и кубок первенства.

Украинскую сборную представляли четверо студентов Малой академии наук – двое учатся во Львове, и два – в Киеве. И каждый взял по золотой медали. Причем, украинские изобретения уже готовы к патентованию и выходу на мировые рынки – это было обязательное условие конкурса. Судьи конкурса были просто поражены нашими юными гениями.

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Львовянка София Петришин представила собственное устройство, которое переводит цифровой текст в шрифт Брайля для слепых. Ее земляк Дмитрий Лопушанский изобрел гаджет, помогающий людям с проблемами зрения различать цвета и обнаруживать препятствия на пути. Третий стартап Назара Поночевного – это мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта за несколько секунд подбирает соответствующую музыку под видеоряд.

А Ольга Харасахал из Мариуполя разработала метод, позволяющий выявлять метастазы на ранних стадиях онкологических заболеваний. Его уже несколько лет применяют медики в диспансере ее родного города. Сейчас девушке 18, а работать над своим прорывом она начала в 15 лет. Кроме золотой медали, Олю признали лучшей среди абсолютно всех участников Глобального конкурса инноваций.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы выиграли в соревнованиях по плаванию Oceanman.

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