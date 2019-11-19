Обійшли 20 країн! Чим українці вразили на конкурсі інновацій у Сінгапурі

Українці перемогли у конкурсі інновацій у Сінгапурі. Наша команда обійшла 20 країн і привезла чотири золота і кубок першості.

Українську збірну представляли четверо студентів Малої академії наук – двоє навчаються у Львові, і двоє – у Києві. І кожен взяв по золотій медалі. При чому, українські винаходи вже готові до патентування та виходу на світові ринки – це була обов’язкова умова конкурсу. Судді конкурсу були просто вражені нашими юними геніями.

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Львів’янка Софія Петришин презентувала власний пристрій, який переводить цифровий текст у шрифт Брайля для сліпих. Її земляк Дмитро Лопушанський винайшов гаджет, що допомагає людям із вадами зору розрізняти кольори та виявляти перешкоди на шляху. Третій стартап Назара Поночевного – це мобільний додаток, який за допомогою штучного інтелекту за декілька секунд підбирає відповідну музику під відеоряд.

А Ольга Харасахал із Маріуполя розробила метод, який дозволяє виявляти метастази на ранніх стадіях онкологічних захворювань. Його вже декілька років застосовують медики в диспансері її рідного міста. Зараз дівчині 18, а працювати над своїм проривом вона почала у 15 років. Окрім золотої медалі, Олю визнали кращою серед абсолютно усіх учасників Глобального конкурсу інновацій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці виграли змаганнях з плавання Oceanman.

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