Обошлись одним туром. Кого и почему поддержали на местных выборах винничане

Львов, Ужгород, Черкассы и Николаев — в общем еще семь украинских городов 22 ноября пойдут на очередной тур выборов. Там будут выбирать мэров. Но в большинстве городских советов депутаты уже получили удостоверения, а мэры приняли присягу на верность.

Так в Виннице большинство набрали местные депутаты, как в городской, так и областной совет. Жители области поддержали партию бывшего премьера Владимира Гройсмана. Именно его представитель победил в должности городского головы, и от этой партии избран председатель областного совета.

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В Виннице не скрывают своей симпатии к действующей городской власти, люди признаются, что голосовали за стабильность и комфорт. Потому что почувствовали положительное экономическое развитие города в последние годы.

Городской голова Сергей Моргунов победил с большим отрывом, почти 65 тыс. жителей города отдали ему свои голоса. Большинство от партии Украинская стратегии Гройсмана и в городском совете. С 54 депутатов — 34 представляют УСГ.

Большинство и в областном совете. Здесь с 84 депутатов снова большинство — 40 от Украинской стратегии. Несмотря на протест созданной оппозиции председатель областного совета от партии, которую поддержало большинство жителей области.

Лидер Украинской стратегии Владимир Гройсман говорит не столько о победе на выборах, как об ответственности и о своем особом курсе партии. На сессии областного совета он подчеркивает, что объединение не будет, только сотрудничество с проукраинскими политическими силами.

Практически полная победа в Винницкой — это подтверждение доверия к Украинской стратегии. Но в действительности доверие к партии премьера, возглавлявший правительство четыре года намного больше. Положительный экономический рост, благоустройство Винницы увеличило приверженность ОТГ на Харьковщине, Закарпатье в Николаевской и Ивано-Франковской областях.

Победители на местных выборах 15 ноября

ЦИК назвала победителей второго тура местных выборов 2020, который состоялся в Украине 15 ноября.

Граждане избирали мэров Одессы, Сум, Луцка, Херсона, Каменца-Подольского, Краматорска и Украинки (Киевская область).

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