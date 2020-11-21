Обійшлися одним туром. Кого та чому підтримали на місцевих виборах вінничани

Львів, Ужгород, Черкаси та Миколаїв – загалом ще сім українських міст 22 листопада підуть на черговий тур виборів. Там обиратимуть міських голів. Та в більшості міських рад депутати уже отримали посвідчення, а мери склали присягу на вірність.

Так у Вінниці більшість набрали місцеві депутати, як до міської, так і обласної ради. Мешканці області підтримали партію колишнього прем’єра Володимира Гройсмана. Саме його представник переміг на посаді міського голови, і від цієї партії обрано голову обласної ради.

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У Вінниці не приховують своєї симпатії до діючої міської влади, люди зізнаються, що голосували за стабільність та комфорт. Бо відчули позитивний економічний розвиток міста в останні роки.

Міський голова Сергій Моргунов переміг з великим відривом, майже 65 тис. мешканців міста віддали йому свої голоси. Більшість від партії Української стратегії Гройсмана і у міській раді. Із 54 депутатів – 34 представляють УСГ.

Більшість, і у обласні раді. Тут із 84 депутатів знову більшість – 40 від Української стратегії. Не зважаючи на протест створеної опозиції голова обласної ради від партії, яку підтримала більшість мешканців області.

Лідер Української стратегії Володимир Гройсман говорить не так про перемогу на виборах, як про відповідальність і про свій особливий курс партії. На сесії обласної ради він підкреслює, що об’єднання не буде, лише співпраця з проукраїнськими політичними силами.

Практично повна перемога на Вінниччині – це підтвердження довіри до Української стратегії. Та насправді довіра до партії прем’єра, який очолював уряд чотири роки набагато більша. Позитивне економічне зростання, благоустрій Вінниці збільшив прихильність ОТГ на Харківщині, Закарпатті у Миколаївській та Івано-Франківські областях.

Переможці на місцевих виборах 14 листопада

ЦВК назвала переможців другого туру місцевих виборів 2020, який відбувся в Україні 15 листопада.

Громадяни обирали мерів Одеси, Сум, Луцька, Херсона, Кам’янця-Подільського, Краматорська та Українки (Київська область).

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